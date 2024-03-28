İSTANBUL 23°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2024 Perşembe / 19 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3141
  • EURO
    35,0823
  • ALTIN
    2280.74
  • BIST100
    9014.47
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Opet'in konuğu Eczacıbaşı Dynavit
Spor

Fenerbahçe Opet'in konuğu Eczacıbaşı Dynavit

Sultanlar Ligi'nin normal sezonunun son maçında Fenerbahçe Opet, sahasında bugün Eczacıbaşı Dynavit'i ağırlayacak.

28 Mart 2024 Perşembe 10:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet'in konuğu Eczacıbaşı Dynavit
ABONE OL

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i ağırlayacak.

28 Mart Perşembe akşamı (bugün) Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak 15. hafta erteleme maçı saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

25 maçta 23 galibiyet, 2 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Opet, mücadeleyi kazanması halinde normal sezonu zirvede tamamlayacak. Sarı-Lacivertliler gibi 23 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Eczacıbaşı Dynavit ise 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Opet, bu sezon ligde 3 - 2 mağlup olduğu rakibi Eczacıbaşı Dynavit'i Kupa Voley finalinde 3-1 yenerek şampiyon oldu.

  • sultanlar ligi
  • fenerbahçe opet
  • Eczacıbaşı Dynavit

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.