İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2024 Pazartesi / 9 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3007
  • EURO
    35,2527
  • ALTIN
    2236.91
  • BIST100
    8824.15
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Opet'in rakibi Allianz Vero Volley
Spor

Fenerbahçe Opet'in rakibi Allianz Vero Volley

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Allianz Vero Volley'i sahasında konuk edecek.

AA18 Mart 2024 Pazartesi 11:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet'in rakibi Allianz Vero Volley
ABONE OL

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, deplasmanda 3-0 kaybettiği eşleşmenin rövanşında yarın İtalyan ekibi Allianz Vero Volley'i ağırlayacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Rumen hakem Benone Visan ile Yunan Alexandros Mylokanis yönetecek.

Sarı-lacivertli takım, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleyi 3-0 ya da 3-1 kazanması durumunda maçı altın sete taşıyacak.

Allianz Vero Volley, iki set kazanması durumunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen taraf olacak.

Turu geçen ekip, Eczacıbaşı Dynavit-A. Carraro Imoco eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

  • Fenerbahçe Opet
  • Allianz Vero Volley
  • CEV Şampiyonlar Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.