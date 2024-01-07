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Spor

Fenerbahçe Opet'ten rahat galibiyet

Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda karşılaştığı Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

7 Ocak 2024 Pazar 17:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet'ten rahat galibiyet
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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Ferhat Büyükpamukçu, Serhat Semiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Fatma Şekerci, Ayşe Çürük, Firdevs Kiremitçi, Nicoletti, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Loda, Çağla Salih)

Fenerbahçe Opet: Stysiak, Ergül Avcı, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, Drca (Gizem Örge, Cansu Çetin, Ana Cristina, Buse Ünal)

Setler: 22-25, 23-25, 17-25

Süre: 93 dakika (30, 39, 24)

  • Aydın Büyükşehir Belediyespor
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