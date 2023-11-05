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Spor

Fenerbahçe Parolapara, Brand Group Alanya Belediyespor'a set vermedi

Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Parolapara, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

AA5 Kasım 2023 Pazar 17:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe Parolapara, Brand Group Alanya Belediyespor'a set vermedi
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Parolapara, Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Uğur Ateş

Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Halil İbrahim Kurt)

Brand Group Alanya Belediyespor: Bertuğ Öndeş, Seganov, Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit (Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Azizcan Ataoğlan, Oğuzhan Doğruluk, Uğur Kılınç, Umut Durur)

Setler: 25-23, 25-18, 25-20

Süre: 86 dakika (30, 26, 30)

  • Fenerbahçe Parolapara
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