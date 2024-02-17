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Spor

Fenerbahçe Parolapara deplasmanda set vermeden galip

Fenerbahçe Parolapara, Efeler Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0'lık skorla set vermeden mağlup etti.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 15:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe Parolapara deplasmanda set vermeden galip
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Meryem Tekol Pelenk

Ziraat Bankkart: Durruthy, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Gümüş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Tuinstra, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatkın)

Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz)

Setler: 23-25, 21-25, 22-25

Süre: 85 dakika (27, 28, 30)

  • Fenerbahçe Parolapara
  • Ziraat Bankkart
  • Efeler Ligi

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