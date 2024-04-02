Fenerbahçe Parolapara evinde Ziraat Bankkart'ı yendi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off (1-4) yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi.
Fenerbahçe'nin 1-0 öne geçtiği seride ikinci maç, 5 Nisan Cuma günü Ankara'da yapılacak.
Seride 2 galibiyete ulaşan takım, finale yükselecek.
SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen
FENERBAHÇE PAROLAPARA: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Caner Dengin, Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)
ZİRAAT BANKKART: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Tuinstra, Burakhan Tosun)
SETLER: 25-22, 25-21, 22-25, 20-25, 15-12
SÜRE: 139 dakika (31, 29, 29, 30, 20)