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Spor

Fenerbahçe Parolapara evinde Ziraat Bankkart'ı yendi

Fenerbahçe Parolapara, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Ziraat Bankkart'ı 3-2 mağlup etti.

AA2 Nisan 2024 Salı 16:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe Parolapara evinde Ziraat Bankkart'ı yendi
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi play-off (1-4) yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi.

Fenerbahçe'nin 1-0 öne geçtiği seride ikinci maç, 5 Nisan Cuma günü Ankara'da yapılacak.

Seride 2 galibiyete ulaşan takım, finale yükselecek.

SALON: Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen

FENERBAHÇE PAROLAPARA: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Dick Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Caner Dengin, Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen)

ZİRAAT BANKKART: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Tuinstra, Burakhan Tosun)

SETLER: 25-22, 25-21, 22-25, 20-25, 15-12

SÜRE: 139 dakika (31, 29, 29, 30, 20)

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