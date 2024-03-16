Fenerbahçe Parolapara konuğu Hatay BB

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. hafta maçında 16 Mart Cumartesi günü saat 14.00'da, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliğinde oynanacak müsabaka, Fenerbahçe TV ve TVF Voleybol TV YouTube hesabından yayınlanacak.
Hatay Büyükşehir Belediyespor, 1 galibiyet, 24 mağlubiyetle 14. ve son sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Parolapara, rakibini ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan maçta 3-1 mağlup etti.