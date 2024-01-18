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Spor

Fenerbahçe Parolapara'ya çeyrek bilet!

Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turunda Fenerbahçe Parolapara, 3-1 mağlup olduğu maçın rövanşında Ukrayna temsilcisi Prometey'i 3-0 yenerek altın sette müsabakayı kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

AA18 Ocak 2024 Perşembe 21:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe Parolapara'ya çeyrek bilet!
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Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Ukrayna'nın Prometey ekibini 3-0 yenen Fenerbahçe Parolapara, altın seti de 15-11 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Sarı-lacivertli takım, çeyrek finalde Belçika'nın Greenyard Maaseik takımıyla eşleşti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Ghaziani, Murat Yenipazar, Dick Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Caner Pekşen, Luburic, Penchev)

Prometey: Stankovic, Teryomenko, Shchytkov, Iereschenko, Dryja, Viietskyi (Brova, Boiko, Shapoval, Kryvobok, Yevstratov, Brova, Hladenko)

Setler: 25-17, 25-21, 25-23

Altın set: 15-11

Süre: 107 dakika (26, 30, 33, 18)

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