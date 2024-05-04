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Spor

Fenerbahçe peşine düştü! Hedefteki isim Jota Silva

Gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başlayan Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco, Portekiz'de ligi kasıp kavuran Jota Silva'nın peşine düştü. Gelecek için büyük umut vaadeden oyuncu için sarı lacivertliler Portekiz, İngiltere ve Fransa'dan kulüplerle yarışması gerecek. İşte detaylar...

4 Mayıs 2024 Cumartesi 09:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe peşine düştü! Hedefteki isim Jota Silva
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Fenerbahçe, ligde bitime 4 hafta kala şampiyonluk şansını sonuna kadar zorlamaya kararlı.

Sportif direktör Mario Branco ise gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerde gözler yurt dışına çevrildi. Mario Branco, ülkesi Portekiz'de sezona damga vuran isimlerden birinin peşine düştü: Jota Silva...

Vitoria Guimaraes forması giyen 24 yaşındaki yıldız, müthiş bir patlama yaptı. Hücumun her bölgesinde görev yapabilen Jota, daha çok kanatlarda oynayarak 39 resmi maçta 15 gol attı ve 7 asist yaptı.

GELECEĞi ÇOK PARLAK

Başarılı oyuncu yükselen formunun ödülünü Portekiz Milli Takımı'na çağırılarak aldı. Jota, geçtiğimiz ay İsveç ve Slovenya ile oynanan hazırlık maçlarında ilk kez milli formayı terletti.

Mario Branco, çok yönlü ve geleceği fazlasıyla parlak olan yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye kazandırmayı çok istiyor.

Vitoria Guimaraes forması giyen sol kanat Jota Silva'nın bonservisi belli oldu. Portekiz medyası, 24 yaşındaki futbolcu için Guimaraes'in 15 milyon Euro istediği yazdı.

Haberde; Fenerbahçe'nin yanı sıra Benfica'nın da oyuncuyu istediği bilgisi yer aldı. Portekizliler ayrıca, Jota'yı Fransa'dan ve İngiltere'den bazı kulüplerin de takip ettiğini duyurdu.

EURO 2024 BEKLENTİSİ

Transfemarkt'taki değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki yıldız için kulübü Vitoria Guimaraes, Portekiz'in EURO 2024 kadrosunu açıklamasını bekliyor.

Eğer Jota, dev turnuva için davet alırsa, transfer görüşmeleri EURO 2024 sonrasına kalacak. Eğer Roberto Martinez, başarılı oyuncuyu Avrupa Şampiyonası'na davet etmezse, pazarlıklar kısa sürede başlayabilir.

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