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Spor

Fenerbahçe resmen anlaştı! Ve beklenen transfer Türkiye'ye geliyor

Gelecek sezonun planlamasına erkenden başlayan Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcuyla anlaşma sağladı. Sarı lacivertliler böylelikle ilk takviyesini forvet bölgesine yapmış oldu. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi...

16 Mayıs 2023 Salı 10:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe resmen anlaştı! Ve beklenen transfer Türkiye'ye geliyor
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Süper Lig'de bu sezon inişli-çıkışlı performans sergileyen Fenerbahçe gelecek sezon için işi şimdiden sıkı tutmak istiyor. Eksik bölgelerine takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler forvet mevkii için ilk transferini yaptı. Sports Digitale'in haberine göre, Liverpool altyapısında yetişen ve son olarak İskoç ekibi Rangers forması giyen Ryan Kent Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRDİ

Forvet bölgesinde bu sezon sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe gelecek sezon için ilk transferini yaptı. 26 yaşındaki futbolcu Ryan Kent'in önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyeceği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

4 sezondur Rangers forması giyen Ryan Kent asist özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu sezon çıktığı 44 maçta 42 kez sahaya ilk 11 çıkan 26 yaşındaki futbolcu 3 gol 8 asistlik performans gösterdi.

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