Fenerbahçe rövanş maçına hazırlanıyor

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Dinamo Kiev karşılaşmasının ilk 11'inde görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken; diğer oyuncular koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla başladıkları antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo, günü özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla değerlendirdi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmayla Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşması, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.