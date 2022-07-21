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Spor

Fenerbahçe rövanş maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

DHA21 Temmuz 2022 Perşembe 15:30 - Güncelleme:
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Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Dinamo Kiev karşılaşmasının ilk 11'inde görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken; diğer oyuncular koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla başladıkları antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo, günü özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla değerlendirdi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmayla Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşması, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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