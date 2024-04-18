İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2024 Perşembe / 10 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5518
  • EURO
    34,8273
  • ALTIN
    2487.21
  • BIST100
    9544.66
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe sağlık ekibine takviye!

Fenerbahçe'de erkek voleybol takımının doktoru olan Barış Çakır'ın futbol takımının sağlık sorunlarıyla ilgilenmesi kararı alındı.

Sabah18 Nisan 2024 Perşembe 10:37 - Güncelleme:
Fenerbahçe sağlık ekibine takviye!
ABONE OL

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıklar sonrasında eleştiri oklarının hedefine takım doktoru Ertuğrul Karanlık oturdu.

Uyguladığı tedaviler nedeniyle futbolcularla da arası açık olan Ertuğrul Karanlık için yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Daha önce Galatasaray futbol takımında görev alan şu anda ise erkek voleybol takımının doktoru olan Barış Çakır'ın futbol takımının sağlık sorunlarıyla ilgilenmesi kararı alındı.

Ertuğrul Karanlık, görevden alınmadı, sadece Çakır'ın uzmanlığından yararlanılacak. Son olarak Karanlık, Oosterwolde'nin Almanya'da tedavi edilmesini önerdi ancak Çakır'ın talebi sonrasında Amsterdam'da ameliyat edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.