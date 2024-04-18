Fenerbahçe sağlık ekibine takviye!

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıklar sonrasında eleştiri oklarının hedefine takım doktoru Ertuğrul Karanlık oturdu.

Uyguladığı tedaviler nedeniyle futbolcularla da arası açık olan Ertuğrul Karanlık için yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Daha önce Galatasaray futbol takımında görev alan şu anda ise erkek voleybol takımının doktoru olan Barış Çakır'ın futbol takımının sağlık sorunlarıyla ilgilenmesi kararı alındı.

Ertuğrul Karanlık, görevden alınmadı, sadece Çakır'ın uzmanlığından yararlanılacak. Son olarak Karanlık, Oosterwolde'nin Almanya'da tedavi edilmesini önerdi ancak Çakır'ın talebi sonrasında Amsterdam'da ameliyat edildi.