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Spor

Fenerbahçe sahadan çekildi! TFF'nin kararı bekleniyor

Fenerbahçe'nin sahayı terk etmesinin ardından hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti. TFF'nin vereceği karar merakla bekleniyor. İşte detaylar...

8 Nisan 2024 Pazartesi 09:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe sahadan çekildi! TFF'nin kararı bekleniyor
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Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncular dakika 2'de sahayı terk etti.

Hakem Volkan Bayarslan oyuncuların çekilmesi sonrasında maçı tatil etti.

Mücadelenin tatil edilmesiyle birlikte maç hakkındaki son karar TFF tarafından ilerleyen günlerde verilecek.

TFF'NİN SÜPER KUPA İÇİN VEREBİLECEĞİ KARARLAR

Hakem Volkan Bayarslan'ın raporuna göre PFDK, maç hakkında hükmen galibiyet kararı verebilir.

PFDK hükmen galibiyet kararı verirse Fenerbahçe'nin durumu Tahkim Kurulu'na taşıma hakkı bulunuyor.

TFF kararı henüz belli olmadığı için Galatasaray adına bu akşam kupa töreni düzenlenmeyecek.

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