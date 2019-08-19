27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,592
  • 6,2125
  • 270.76
  • 95734.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe sahne alıyor! Fenerbahçe-Gazişehir muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE, Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk maçında bugün Gazişehir Gaziantep’i konuk edecek.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Geride kalan sezonu zirvenin 23 puan gerisinde 6’ncı sırada kapatan Sarı-Lacivertliler, seyircisi önündeki karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Mutlak şampiyonluk hedefiyle sezona başlayacak olan Fener’de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Hasan Ali Kaldırım, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Birçok isimle yollarını ayırıp, 9 yeni oyuncu alarak kadrosunda önemli değişiklikler yapan Kanarya, Kadıköy’de oynadığı son 12 lig maçında mağlup olmadı. Fener’de 38 yaşındaki Emre Belözoğlu da 1542 gün sonra yeniden resmi maça çıkacak.

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Zanka, Jailson, Isla, Ozan, Emre, Deniz, Rodrigues, Kruse, Vedat

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Kana Bıyık, Papy, Pawel, Morais, Tetteh, Jefferson, Chipsah, Kenan, Muğdat, Kayode

İtalya´da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanı Selçuk hükümetin yeni zam teklifini sunacak

Bakanı Selçuk hükümetin yeni zam teklifini sunacak

Yılın en büyük indirimi açıklandı: İşte kampanyalar...

Yılın en büyük indirimi açıklandı: İşte kampanyalar...

Hem ekonomik hem zaman tasarrufu sağlıyor

Hem ekonomik hem zaman tasarrufu sağlıyor

Kamyonetin üzerindeki yazı dikkat çekti

Kamyonetin üzerindeki yazı dikkat çekti

Ege'de 4 ilçede orman yangını

Ege'de 4 ilçede orman yangını

'Bir zamanlar uçtukları yerlerde yeniden uçmaya başladılar'

'Bir zamanlar uçtukları yerlerde yeniden uçmaya başladılar'

PKK'dan hain tuzak: EYP sivil aracın geçişi sırasında patladı

PKK'dan hain tuzak: EYP sivil aracın geçişi sırasında patladı

'Nükleer cephanelikleri dikkate alınmalı'

'Nükleer cephanelikleri dikkate alınmalı'
 

POPÜLER HABERLER

İtalya´da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

İtalya´da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

Sahilde korkutan görüntü! Vinç taşıyamadı

Sahilde korkutan görüntü! Vinç taşıyamadı

Antik kentin 'Çoban Bılı'sı: Bu alan hakkında ne sorarsanız sorun...

Antik kentin 'Çoban Bılı'sı: Bu alan hakkında ne sorarsanız sorun...

Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı

Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA