Fenerbahçe sahne alıyor! Fenerbahçe-Gazişehir muhtemel 11'ler

Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Geride kalan sezonu zirvenin 23 puan gerisinde 6’ncı sırada kapatan Sarı-Lacivertliler, seyircisi önündeki karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Mutlak şampiyonluk hedefiyle sezona başlayacak olan Fener’de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Hasan Ali Kaldırım, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Birçok isimle yollarını ayırıp, 9 yeni oyuncu alarak kadrosunda önemli değişiklikler yapan Kanarya, Kadıköy’de oynadığı son 12 lig maçında mağlup olmadı. Fener’de 38 yaşındaki Emre Belözoğlu da 1542 gün sonra yeniden resmi maça çıkacak.

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Zanka, Jailson, Isla, Ozan, Emre, Deniz, Rodrigues, Kruse, Vedat

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Kana Bıyık, Papy, Pawel, Morais, Tetteh, Jefferson, Chipsah, Kenan, Muğdat, Kayode