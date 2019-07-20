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Aaron Ramsey ve Adrien Rabiot transferleriyle orta sahasını bir hayli güçlendiren Juventus’ta Sami Khedira takımdan ayrılmaya hazırlanırken, yıldız futbolcunun adım adım Fenerbahçe’ye yaklaştığı belirtildi.

JUVENTUS BONSERVİS PROBLEMİ ÇIKARMAYACAK

Tecrübeli bir ‘6’ numara arayışına koyulan Fenerbahçe’nin listesinde bulunan Fejsa, Ndiaye, Khedira ve Luis Gustavo gibi yıldız futbolcularla tek tek görüştüğü bildirilirken Ersun Yanal’ın bu 4 oyuncuda önceliği 32 yaşındaki Alman Panzeri Khedira’ya verdiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon siyah beyazlı formayla 16 maça çıkıp 3 gol atan Sami Khedira’da Juventus’un bonservis problemi çıkarmaması Başkan Ali Koç’u bir hayli memnun ederken, iki kulüp arasında görüşmelerin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı öğrenildi.

Aslen Tunuslu olan Khedira 76 kez Almanya Milli Takımı’nda forma giydi. Tecrübeli orta saha Juventus’tan önce 5 yıl Real Madrid’de top koşturmuştu.