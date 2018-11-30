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'Fenerbahçe Sampaoli ile hiç görüşmedi'

Fenerbahçe ile adı anılan Sampoli'nin menajeri Fernando Barredes, tecrübeli teknik adam hakkında yapılan haberleri yalanladı.

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Phillip Cocu’nun ayrılmasının ardından Fenerbahçe’de takımın başına getirilen Erwin Koeman “Fenerbahçe’de sezon sonuna dek gidebileceğimi, uzun süre bu görevde kalabileceğimi düşünmüyorum” dedi. Bu sözlerin ardından sarı-lacivertlilerin olası bir yeni teknik adam arayışı yeniden akıllara geldi. Fenerbahçe için son olarak Jorge Sampaoli iddiası ortaya atılmıştı. Sevilla, Şili ve Arjantin Milli Takımı’nın başında önemli görevler üstlenen, Dünya Kupası’nın ardından Tangocularla yolları ayrılan deneyimli çalıştırıcının sarı-lacivertli ekibin gündeminde olduğu öne sürüldü. 

Jorge Sampaoli’nin avukatı olan ve teknik direktörün transfer işlerini yürüttüğü bilinen Fernando Barredes’e Skorer ulaştı. “Sampaoli’nin Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olması mümkün mü?” şeklindeki sorumuza Barredes “Fenerbahçe’den kimse bizi aramadı” yanıtını vererek sarı-lacivertlilerin bu transferdeki güncel pozisyonunu paylaştı.  ‘Deneyimli avukat’, teklif gelmesi durumunda Sampaoli’nin nasıl bir tutum takınacağı yönündeki sorumuzu ise yanıtlamamayı tercih etti.

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