Fenerbahçe Sampaoli'nin menajerini İstanbul'a davet etti

Fenerbahçe'de yeni teknik adamın açıklanmasına sayılı günler kaldı. Sarı-lacivertli ekibin gündemine gelen Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli'nin avukatı Fernando Barredes, çarşamba günü İstanbul'a gelirken, bu isimle vakit kaybetmeden masaya oturulacak.

Galatasaray derbisinin ardından, takımın başında maça çıkan Erwin Koeman'ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, teknik direktör arayışlarının devam ettiğini belirtmişti. Jorge Sampaoli konusunda bu gelişmeler yaşanırken, Arjantinli teknik adamın yardımcılığını yapan Jorge Desio'nun derbi maçı izlemek için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Ancak Jorge Desio'nun İstanbul'a gelmediği öğrenildi.

Bu hafta açıklanması bekleniyor

Teknik direktör konusunu bir an önce çözüme kavuşturmak isteyen Fenerbahçe, Jorge Sampaoli konusunda anlaşmayı tamamlamak üzere. Menajeri olmayan Sampaoli'nin, bu tür görüşmelerini yürüten avukatı Fernando Barredes, sözleşme maddeleri üzerindeki son detayları yönetimle görüşecek. Anlaşmanın tamamlanması halinde Sampaoli'nin önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a gelerek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.