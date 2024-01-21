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Spor

Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak

Bu akşam Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

IHA21 Ocak 2024 Pazar 13:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 16.00'da Samsunspor'u konuk edecek. Mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi Oğuzhan Çakır olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Özütoprak'a AVAR'da Mustafa İlker Coşkun ve Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.

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