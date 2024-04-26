Fenerbahçe savunmasına Semih Kılıçsoy önlemi

Fenerbahçe'de savunmada adeta duvar ören ikili, son Sivasspor mücadelesinde fazlasıyla aksadı. Djiku ve Becao, hem Rey Manaj karşısında zorlandı hem de Yiğido'nun attığı ilk golde Koita'yı zamanında önleyemedi.

Teknik ekip, derbi öncesi bu ikiliyle özel olarak ilgileniyor. Djiku ve Becao'ya, Beşiktaş'ın yıldızı Semih Kılıçsoy en ince ayrıntısına kadar anlatılarak nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatılıyor.

Özellikle arkaya atılan toplar konusunda savunma oyuncularına uyarılar yapıldığı öğrenildi.