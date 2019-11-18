Fenerbahçe scout ekibi Ersun Yanal'a Robin Quaison'u önerdi
Fenerbahçe'nin scout ekibi, İsveç Milli Takımı'nın golcüsünü teknik ekibe önerdi.
Fenerbahçe'de milli arada izlenen iki futbolcuyla ilgili olarak karar verildi.
Sarı-lacivertli kulübün scoutları perşembe gecesi İsveç'in Romanya'yı deplasmanda 2-0 yendiği maçta iki forvet oyuncusu George Puscas ile Robin Quaison'u izledi.
Scout ekibinin verdiği raporda İsveç'in ikinci golünü atan Quaison'un geçer not aldığı Puscas'ın ise beğenilmediği öğrenildi. Quaison için son kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek.
(Takvim)
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