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Fenerbahçe scoutları yetenek avına çıktı

Dünyanın dört bir yanındaki Fenerbahçe dernekleri, altyapı için scout'luk yapacak

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünyanın dört bir yanında yaşayan ve sarı-lacivertli dernek altında toplanan taraftarlara önemli bir görev verdi.

Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin ev sahipliğinde 16 Mart'ta Almanya'nın 12 farklı şehrinden ve dünyanın dört bir yanından gelen dernek temsilcileriyle buluşan Başkan Koç, 12 Nisan tarihinde tüm dernek başkanlarına bir mektup gönderdi.

Dünya ve Avrupa futbolunda söz sahibi olmak için altyapının önemine değinen Koç, yurt dışı derneklerinden isteklerini şu şekilde sıraladı:

16-21 YAŞ ARALIĞINDAKİ YETENEKLİ TÜRKLER TESPİT EDİLECEK

- Bölgenizdeki yetenekli olduğunu düşündüğünüz 16-21 yaş aralığındaki yetenekli Türk asıllı oyuncuların bilgileri.

- Bölgenizde düzenlenen ulusal ve uluslararası turnuvaların detayları.

- Bölgenizde yaşayan ve futbol kulüplerinde antrenörlük yapan Türk asıllı antrenörlerin bilgileri.

- Bölgenizde yaşayan ve okullarda beden eğitimi yapan Türk asıllı eğitimcilerin bilgileri.

- Bölgenizde bulunan futbol federasyonlarının yapacağı bölge karma milli takım seçmelerinin tarihleri ve bu seçmelerin organize edileceği bölgelerin bilgileri.

(Sabah)

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