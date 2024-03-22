Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'den rekor kazanç bekliyor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski kısa sürede gösterdiği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu.

Avrupa'nın birçok dev kulübüne yazılan Sebastian Szymanski için şimdi de Napoli'nin iddiası ortaya çıktı.

Ünlü gazeteci Nicolo Schira, Radio Marte'de Szymanski-Napoli haberlerine ilişkin konuştu.

Schira, Sarı-Lacivertlilerin Szymanski için 25-30 milyon euro civarında bir bonservis talep ettiğini ilan ediyor.

Polonyalı yıldız transferinin söz konusu rakamların gerçekleşmesi durumunda Szymanski, F.Bahçe'nin yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçeceği belirtildi.

Nicolo Schira açıklamasının devamında Napoli ile F.Bahçe arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu Szymanski transferin yardımcı olabileceğini vurguladı.

Bu sezon toplam 46 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 12 gol, 14 asistlik skor katkısı verdi.

Sebastian Szymanski'nin F.Bahçe ile 2027 yılına kadar yaşadığı bir dönem var.