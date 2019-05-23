Fenerbahçe, Şener Özbayraklı'nın alternatifini buldu: Nazım Sangare
Yaz transfer sezonunda Fenerbahçeli Şener Özbayraklı'nın Galatasaray'a imza atması beklenilirken sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcunun alternatifini Antalyaspor'da buldu.
Antalyaspor'da yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken, siyahi olduğu için yabancı sanılsa da akıcı şekilde Türkçe konuşmasıyla herkesi kendine hayran bırakan yerli statüsündeki Nazım Sangare, Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor.
Şener Özbayraklı'nın Galatasaray ile anlaşmasının ardından sağ bekte Mauricio Isla ile görevi paylaşabilecek yerli statüsünde bir oyuncu arayan sarı-lacivertlilerin, Antalyaspor'dan Sangare'yi isteyeceği öğrenildi.
Valbuena, Komşu'ya!
Fenerbahçe'de Valbuena'nın kaderi netleşiyor. Sözleşmesi biten ve opsiyonunu kendisi kaldıran Fransız yıldızın, yeni sezon için Yunan ekibi Olympiakos ile anlaştığı öğrenildi. 34 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerden yıllık 3.2 milyon Euro maaş alıyordu.
(Sabah)
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