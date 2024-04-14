Fenerbahçe seriyi 21'e çıkardı

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler; Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-1 kazanarak puanını 85'e yükseltti.

Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 21 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük'ü 2 kez, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor ve Alanyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.