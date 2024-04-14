İSTANBUL 27°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2024 Pazartesi / 7 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3427
  • EURO
    34,5157
  • ALTIN
    2437.62
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe seriyi 21'e çıkardı

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.

IHA14 Nisan 2024 Pazar 23:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe seriyi 21'e çıkardı
ABONE OL

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler; Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-1 kazanarak puanını 85'e yükseltti.

Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 21 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük'ü 2 kez, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor ve Alanyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.