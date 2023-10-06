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Spor

Fenerbahçe seriyi sürdürdü: 15 maç 15 galibiyet

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 2-1 yenen Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürdü.

6 Ekim 2023 Cuma 00:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe seriyi sürdürdü: 15 maç 15 galibiyet
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Fenerbahçe, oynadığı 15 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanan müsabakaya Fenerbahçe, topun kontrolünü sağlayarak başladı. İlk yarı boyunca rakip yarı sahada daha sık görülen sarı-lacivertliler, pozisyon bulmakta zorlanınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

Maçın ikinci yarısına tutuk başlayan Fenerbahçe, 63. dakikada yapılan oyuncu değişikliklerinin adından sonuca gitmeyi bildi. Müsabakanın 70. dakikasında Joshua King'in golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 81. dakikada yine aynı isimle farkı 2'ye çıkardı. Müsabakanın 88. dakikasında Ofori'nin golüne engel olamayan Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla grubunda 2. maçını da kazanan sarı-lacivertliler liderliğe yükselirken, galibiyet serisini de 15 maça taşıdı.

  • Fenerbahçe galibiyeti
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • Spartak Trnava maçı

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