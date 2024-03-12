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Spor

Fenerbahçe seriyi sürdürmek istiyor

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Pendikspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe'de hedef yenilmezlik serisini sürdürmek.

Sabah12 Mart 2024 Salı 09:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe seriyi sürdürmek istiyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmadı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 18 maça yükseltti. Sarı-lacivertliler bu periyotta 14 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK

Fenerbahçe'de şimdi tek hedef hafta sonunda deplasmanda oynanacak Trabzonspor derbisini kazanmak. Sarı-lacivertliler Karadeniz temsilcisiyle yapacağı zorlu mücadeleden alacağı üç puanla hem yenilmezlik serisini sürdürmek, hem de şampiyonluk yarışında kayıp vermeden yola devam etmeyi hedefliyor.

Bu sezon başında üst üste 10 maç kazanarak müthiş bir seri yakalayan Fenerbahçe, Pendikspor galibiyetiyle de bu sezon üçüncü kez üst üste 4 maçlık galibiyet serisini yakalamış oldu.

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