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Spor

Fenerbahçe-Sivasspor maçının VAR hakemi Emre Malok

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında (bugün) karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Sivasspor maçının VAR hakemi Emre Malok oldu.

IHA4 Aralık 2023 Pazartesi 16:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe-Sivasspor maçının VAR hakemi Emre Malok
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Emre Malok oldu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok'a, AVAR'da Alper Çetin ve Erdem Bayık eşlik edecek.

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