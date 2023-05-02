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Spor

Fenerbahçe, Sivasspor'a hazır

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıkları tamamladı.

IHA2 Mayıs 2023 Salı 15:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Sivasspor'a hazır
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, bugün saat 17.00'de özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

Fenerbahçe, hafta sonunda Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile karşılaşmış ve sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

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