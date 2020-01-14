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Spor

Fenerbahçe'de A planı Rodriguez, B planı Melnjac

Sarı-Lacivertliler, borçlarını yapılandırmak için Bankalar Birliği ile değil, iki farklı bankayla anlaştı. TFF bunu kabul ederse, harcama limiti konusunda sıkıntı kalmayacak. Yönetim, Rodriguez’e imza attıracak. TFF’den kötü haber gelmesi halinde sol bek için B planı Melnjak. Rizespor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hırvat futbolcunun işini bitirmek için girişimler başlayacak.

14.01.2020  09:28 - Güncelleme: 14.01.2020  09:28

Ali Koç, Ersun Yanal’ın mutlaka bir sol bek istediğini ve bunun için görüşmelerin sürdüğünü söylemişti. Fenerbahçe’nin listesinde ön plana çıkan iki isim var: Ricardo Rodriguez ve Dario Melnjak... Eğer TFF, Fenerbahçe’nin Sicil Kurulu’na yaptığı borç yapılandırma başvurusunu kabul ederse, harcama limiti konusundaki tüm sıkıntılar aşılacak. Böylece maliyeti daha yüksek olsa da Rodriguez’in transferinin önünde engel kalmayacak. Sarı-Lacivertliler, İsviçreli sol bek ile anlaştı. Milan ile yapılan görüşmelerde de önemli mesafe kat edildi. TFF’den müjdeli haber gelmesi halinde, Ricardo Rodriguez’in hemen İstanbul’a doğru yola çıkması bekleniyor. 27 yaşındaki oyuncu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katılacak.

Başkan Ali Koç, Sicil Kurulu’na yaptıkları başvurunun haklı olduğunu ve iyi haber beklediklerini söyledi. Ancak Sarı- Lacivertliler, olumsuz bir haber gelmesi ihtimaline karşılık sol bek için B planını da belirledi. Bu gerçekleşirse yönetim, maliyeti daha düşük olan Dario Melnjak’a yönelecek. Hırvat sol bekin Rizespor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncu için kulübüyle temasa geçecek. Başkan Ali Koç’un, Rizespor’un patronu Hasan Kartal ile bizzat görüşerek teklifi sunması bekleniyor. Başarılı futbolcu bu transferi çok istiyor. Melnjak her ne kadar takım için önemli bir isim olsa da Ali Koç, Hasan Kartal’ı tatmin edecek bir teklifle bu işi bitirmeye çalışacak. Teklifin takas ağırlıklı olması muhtemel.

(Fanatik)

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