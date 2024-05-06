İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2024 Salı / 29 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2773
  • EURO
    34,8626
  • ALTIN
    2409.85
  • BIST100
    10267.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe son 2 deplasmanda şampiyonluğu bıraktı
Spor

Fenerbahçe son 2 deplasmanda şampiyonluğu bıraktı

Süper Lig'de en fazla puan topladığı sezonu yaşayan Fenerbahçe, son 2 deplasman maçında 4 puan kaybederek şampiyonluk yarışında yara aldı.

IHA6 Mayıs 2024 Pazartesi 23:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe son 2 deplasmanda şampiyonluğu bıraktı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olurken sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 90'a yükselten sarı-lacivertliler, ligde son 3 haftaya girilirken lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Bu sezon dış sahada mağlubiyet yaşamayan Kanarya, üst üste elde ettiği 10 maçlık galibiyet serisinin ardından Sivasspor ve Konyaspor maçlarında 2'şer puan kaybetti. Fenerbahçe dış sahada oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik alarak 48 puan topladı ve 2020-2021 sezonunda elde ettiği 'dış sahada en fazla puan toplama rekorunu' da geride bıraktı.

SARI-LACİVERTLİLER 3. KEZ GOL ATAMADI

Sarı-lacivertliler, 18 hafta sonra bir maçta fileleri havalandıramadı. Ligde 89 golle, en golcü takım olan Fenerbahçe, 3. kez rakip fileleri havalandıramadan maçı tamamladı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri ligin 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Kayserispor'u konuk edecek.

MERT MÜLDÜR CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Konyaspor mücadelesine yedek kulübesinde başlayan Mert Müldür, iki takım oyuncularının yaşadığı gerginlik sonrası itirazda bulunurken hakem Bahattin Şimşek tarafından 34. dakikada sarı kart gördü. Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören Mert, gelecek hafta iç sahada oynanacak Kayserispor müsabakasında cezalı duruma düştü.

25 yaşındaki futbolcu Samsunspor'la oynanan iki maçta ve Pendikspor karşılaşmasında sarı kart görmüştü. Konyaspor'a karşı 52. dakikada Osayi-Samuel'in yerine oyuna giren Mert Müldür, sarı-lacivertli formayla bu sezon 25 lig maçında görev aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.