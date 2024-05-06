Fenerbahçe son 2 deplasmanda şampiyonluğu bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olurken sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 90'a yükselten sarı-lacivertliler, ligde son 3 haftaya girilirken lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Bu sezon dış sahada mağlubiyet yaşamayan Kanarya, üst üste elde ettiği 10 maçlık galibiyet serisinin ardından Sivasspor ve Konyaspor maçlarında 2'şer puan kaybetti. Fenerbahçe dış sahada oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik alarak 48 puan topladı ve 2020-2021 sezonunda elde ettiği 'dış sahada en fazla puan toplama rekorunu' da geride bıraktı.

SARI-LACİVERTLİLER 3. KEZ GOL ATAMADI



Sarı-lacivertliler, 18 hafta sonra bir maçta fileleri havalandıramadı. Ligde 89 golle, en golcü takım olan Fenerbahçe, 3. kez rakip fileleri havalandıramadan maçı tamamladı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri ligin 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Kayserispor'u konuk edecek.

MERT MÜLDÜR CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Konyaspor mücadelesine yedek kulübesinde başlayan Mert Müldür, iki takım oyuncularının yaşadığı gerginlik sonrası itirazda bulunurken hakem Bahattin Şimşek tarafından 34. dakikada sarı kart gördü. Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören Mert, gelecek hafta iç sahada oynanacak Kayserispor müsabakasında cezalı duruma düştü.

25 yaşındaki futbolcu Samsunspor'la oynanan iki maçta ve Pendikspor karşılaşmasında sarı kart görmüştü. Konyaspor'a karşı 52. dakikada Osayi-Samuel'in yerine oyuna giren Mert Müldür, sarı-lacivertli formayla bu sezon 25 lig maçında görev aldı.