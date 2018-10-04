Fenerbahçe Spartak Trnava maçı canlı izle şifresiz kanallar Fenerbahçe Spartak Trnava maçı canlı takip et

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FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe bu akşam kendi sahasında üç puan alarak gruptan çıkmak için avantaj sağlamak istiyor. İlk maçı kaybeden temsilcimizde tek hedef üç puan. Mücadelenin yayın kanalı da futol severler tarafından heyecanla araştırılıyor.

FENERBAHÇE MAÇI YAYIN KANALI BELLİ OLDU!

UEFA Avrupa Ligi D grubu ikinci maçında Fenerbahçe ile Spartak Trnava arasında oynanacak mücadelenin muhtemel 11'leri ve yayın kanalı netleşti.

STAD: ÜLKER STADYUMU FENERBAHÇE ŞÜKRÜ SARACOĞLU

MAÇ SAATİ: 19:55

HAKEM: TOBİAS WELZ

YAYIN KANALI: Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN KONUĞU SPARTAK TRNAVA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında bu akşam Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 224. maçına çıkacak. UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda şimdiye dek 55 maça çıktı. Avrupa arenasında 224. maçını Spartak Trnava'ya karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 223 karşılaşmada 81 galibiyet ve 46 beraberlik alırken, 96 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 276 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynadığı 223 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon

O G B M A Y

UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91

UEFA Avrupa Ligi 55 28 15 12 74 53

Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37

UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11

TOPLAM 223 81 46 96 276 332

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 56. MAÇ

Fenerbahçe, organizasyonun adının UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmesi sonrası bu kulvada bu akşam 56. maçına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 55 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik, 12 yenildi aldı. Fenerbahçe, rakip filelere 74 gol bırakırken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

EN BÜYÜK BAŞARI YARI FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alırken, Fransa'dan Olympique Marsilya, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamladı. Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov, son 16 turunda Çekya'nın Viktoria Plzen ekiplerini saf dışı bıraktı. Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı gösterirken, bu turda ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamadı.

SON UEFA GRUBUNDAN LİDER ÇIKTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına son katıldığı 2016-2017 sezonunda da İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakıp, lider olarak adını bir üst tura yazdırdı. Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

FENERBAHÇE'DE COCU BELİRSİZLİĞİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu’nun son zamanlarda aldığı kötü sonuçlar sonrasında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe’de sezon başında teknik direktörlüğe getirilen Phillip Cocu’nun takımdan ayrılmasıyla alakalı belirsizliği sürüyor. Sarı-lacivertli ekibe büyük umutlarla getirilen Hollandalı teknik adam 10 maçta takımının başında yer almış ve bu maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak taraftarlara büyük hayal kırıklığı yaşattı. Cocu’nun bu akşam oynanacak olan Spartak Trnava ve pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında alınacak olası kötü sonuçlardan sonra ayrılığın gündeme gelmesi bekleniyor. Dün düzenlenen basın toplantısında istifaya ilişkin sorulan soruya böyle bir durumun olmadığını söyleyerek cevap veren Phillip Cocu’nun dalgın ve ümitsiz ifadeleri dikkat çekti.

'BU KABUL EDİLEMEZ'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spartak Trnava maçını değerlendirdi ama herkesin en çok merak ettiği konu kötü gidişattı. Rize maçı sonrası soru almadığı için gazetecilerden özür dileyen ve o an için çok büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Hollandalı teknik adam yarınlar adına umutluydu. Zagreb deplasmanında ummadıkları bir sonuç aldıklarını ve şimdi iç sahada Spartak Trnava’yı misafir edeceklerini belirten Cocu “Gerek bu maç gerekse pazar günkü mücadele (Başakşehir) ayağa kalkmamız anlamında önemli sınavlar. Kalitemizi göstermek istiyoruz” diye konuştu.

Zamana ihtiyaç var

Cocu kötü gidişle ilgili ise “Herkes bu durumu değiştirmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Kimse mutlu değil, mutlu da olamaz zaten. Taraftar, kulüp, oyuncular mutlu değil. Sadece bireysel olarak performans almamalıyız. ‘Tek başına yapacağım’ düşüncesi olmamalı. Takım halinde başarmalıyız. Bireysel başaramazsınız. Bizim bu değişimi hep beraber bir yerlere ulaştırmamız gerek. Saha içi ve saha dışında değişimden geçiyoruz. Zamana ihtiyaç var. Değişim olurken doğal direnç süreci de yaşanacaktır. Ligdeki pozisyonumuz kabul edilemez. Farklı bir şeyler yapmamız gerektiğini göstermeliyiz” dedi. İstifasını verdiği yönündeki iddialara da değinen Cocu, “Böyle bir şey söz konusu değil. Comolli ile de sürekli görüşüyoruz ve hepimiz bu durumdan mutlu değiliz. Biz önümüzdeki maçları düşünüyoruz” diye konuştu.

H. ALİ KALDIRIM: Her şeyin farkındayız

Hasan Ali Kaldırım, Trnava maçını ve içinde bulundukları durumu değerlendirdi: Şu anda bulunduğumuz durumun farkındayız ve buradan çıkabilmek için hepimizin biraz daha fazla takım halinde sorumluluk alması gerekiyor. Çok konuşmak bir şey değiştirmiyor önemli olan sahada konuşmak. Reaksiyon göstermek. Trnava maçı ile çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum.