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Spor

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Slovakya temsilcisi Spartak Trnava deplasmanında sahaya çıkacak. İlk maçını kazanan ve gruba iyi bir başlangıç yapan temsilcimiz grupta ikinci maçında da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Spartak Trnava maçının saati ve yayıncı kuruluşu

4 Ekim 2023 Çarşamba 15:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
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Fenerbahçe Spartak Trnava maçı için heyecan dorukta. UEFA Konferans Ligi 2. hafta hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Grupta ilk maçını sahasında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland karşısında oynayan sarı lacivertli takım, 3-1'lik galibiyet sonrası 2. maçında da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı 5 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak.

Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Alman hakem Sascha Stegemann'ın düdük çalacağı mücadele EXXEN platformu üzerinden yayımlanacak.

Fenerbahçe, bu sezon konuk olduğu Avrupa maçlarında kalesinde gol görmedi. Sarı-lacivertliler, elemelerde Zimbru'yu 4-0 ve Maribor'u 3-0 ile geçerken, play-off'ta Twente'yi 1-0 yendi. Deplasman müsabakalarında gol yemeyen Fenerbahçe, rakip fileleri ise 8 kez havalandırdı.

UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

1- Ludogorets 3

2- Fenerbahçe 3

3- Nordsjaelland 0

4- Spartak Trnava 0

UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş-Lugano maçı hangi kanalda?

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