Beşiktaş-Lugano maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu kendi sahasında ağırlayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah beyazlı takım, 2. maçını kazanarak gruplarda avantaj elde etmek istiyor. Peki, BJK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş-Lugano maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın saati ve yayıncı kuruluşu

BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş ile FC Lugano 23/24 UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. hafta maçı 5 Ekim Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BJK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş-Lugano maçı saat 19.45'te başlayacak. İsrailli hakem David Fuxman'ın yöneteceği mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında konuk olduğu Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Konferans Ligi'nde oynadığı ilk maçta Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Lugano karşısında kazanıp taraftarını sevindirmek istiyor.

UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

1- Beşiktaş 1

2- Club Brugge 1

3- Bodo Glimt 1

4- Lugano 1

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta?