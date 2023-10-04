İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2023 Çarşamba / 20 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5717
  • EURO
    29,0189
  • ALTIN
    1612.44
  • BIST100
    8432.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş-Lugano maçı hangi kanalda?
Spor

Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş-Lugano maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, Lugano ile kozlarını paylaşacak. Grupta 1 puanı bulunan Beşiktaş, maçı kazanarak gruplarda avantaj elde etmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında, 'BJK maçı saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş-Lugano maçı hangi kanalda?

4 Ekim 2023 Çarşamba 16:37 - Güncelleme:
Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş-Lugano maçı hangi kanalda?
ABONE OL

Beşiktaş-Lugano maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. maçında sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu kendi sahasında ağırlayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah beyazlı takım, 2. maçını kazanarak gruplarda avantaj elde etmek istiyor. Peki, BJK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş-Lugano maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın saati ve yayıncı kuruluşu

BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile FC Lugano 23/24 UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. hafta maçı 5 Ekim Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BJK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Beşiktaş-Lugano maçı saat 19.45'te başlayacak. İsrailli hakem David Fuxman'ın yöneteceği mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında konuk olduğu Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Konferans Ligi'nde oynadığı ilk maçta Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Lugano karşısında kazanıp taraftarını sevindirmek istiyor.

UEFA KONFERANS LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

1- Beşiktaş 1

2- Club Brugge 1

3- Bodo Glimt 1

4- Lugano 1

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta?
  • beşiktaş lugano maçı
  • uefa avrupa konferans ligi
  • bjk maçı
  • hangi kanalda
  • saat kaçta

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.