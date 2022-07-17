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Spor

Fenerbahçe Steven Caulker'dan kurtuluyor! Yeni takımı...

Steven Caulker Fenerbahçe ile yollarını ayırıyor... Jorge Jesus tarafından kadroda düşünülmeyen Steven Caulker'a eski takımı Bristol City'nin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi17 Temmuz 2022 Pazar 10:11 - Güncelleme:
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Steven Caulker'a İngiltere Championship (2. Lig) takımlarından Bristol City'nin talip olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki stoperin 2010-2011 sezonunda formasını giydiği İngiliz kulübüne geri dönmesi gündemde.

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İngiliz basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kontratı olan Caulker'ın 25 kişilik UEFA listesine alınmaması ve Jorge Jesus tarafından kadroda düşünülmemesi transferi kolaylaştıracak etkenler olarak görülüyor.

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Sierra Leone asıllı İngiliz stoper, 2010-2011 sezonunda Tottenham'dan Bristol City'ye kiralanmıştı. O dönem 31 maçta Bristol forması giyen Caulker, 2 gol, 2 asistle oynamıştı.

Star Gazetesi

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