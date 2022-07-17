Fenerbahçe Steven Caulker'dan kurtuluyor! Yeni takımı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği Steven Caulker'a İngiltere Championship (2. Lig) takımlarından Bristol City'nin talip olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki stoperin 2010-2011 sezonunda formasını giydiği İngiliz kulübüne geri dönmesi gündemde.
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İngiliz basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kontratı olan Caulker'ın 25 kişilik UEFA listesine alınmaması ve Jorge Jesus tarafından kadroda düşünülmemesi transferi kolaylaştıracak etkenler olarak görülüyor.
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Sierra Leone asıllı İngiliz stoper, 2010-2011 sezonunda Tottenham'dan Bristol City'ye kiralanmıştı. O dönem 31 maçta Bristol forması giyen Caulker, 2 gol, 2 asistle oynamıştı.
Star Gazetesi