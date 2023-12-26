Fenerbahçe, Süper Kupa hazırlıklarına tam gaz devam ediyor!

Fenerbahçe, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'da Galatasaray ile oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Süper Kupa maçı, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak.