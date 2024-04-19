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Spor

Fenerbahçe, Süper Lig çalışmalarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

AA19 Nisan 2024 Cuma 16:28 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Süper Lig çalışmalarına başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 22 Nisan Pazartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe'de dün oynanan Olympiakos mücadelesine ilk 11'de başlayan futbolcular ise günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Sarı-lacivertli ekip, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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