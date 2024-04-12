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Spor

Fenerbahçe, Süper Lig mesaisine başladı!

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile mücadele edecek olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başladı.

AA12 Nisan 2024 Cuma 16:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Süper Lig mesaisine başladı!
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Olympiakos maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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