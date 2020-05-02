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Spor

Fenerbahçe taraftarı heyecanlandı! Acun Ilıcalı Mesut Özil müjdesini verdi

Survivor'da merak edilenler hakkında konuşan Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarlarına Mesut Özil müjdesi verdi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 22:52 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 22:52
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Instagram canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarlarının Mesut Özil ile ilgili sorduğu sorulara dikkat çeken bir yanıt verdi.

Acun Ilıcalı canlı yayında "Mesut Özil, Fenerbahçe'ye getir şeklinde istekler var. Yakında sanki güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Öyle hislerim var. Mesut'u çok seviyorum. Fenerbahçeliyim.

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Bu konuda elimden bir şey gelirse yapacağım. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. Sonra anlatırız. Başkanımız bu konuda zamanı geldiğinde... " şeklinde konuştu.

Ilıcalı sözlerini, "Bildiğiniz gibi kontratlar var, kontratın bitmesi geliyor. Mesut'un kontratı bittiği zaman bence favori Fenerbahçe olur. Çünkü başkanımız Mesut'u getirebilecek bir başkan. Ben de bu konuda elimden ne gelirse yaparım" ifadeleriyle tamamladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil'in kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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