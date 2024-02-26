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Spor

Fenerbahçe taraftarına müjde! Fred'in dönüş tarihi belli oldu

21 Ocak'ta oynanan Samsunspor maçında sakatlanan Brezilyalı yıldız Fred'den sarı lacivertli taraftarı sevindiren haber geldi. Yıldız oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında sahada olması bekleniyor. İşte detaylar...

Fanatik26 Şubat 2024 Pazartesi 11:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe taraftarına müjde! Fred'in dönüş tarihi belli oldu
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Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Fred, 21 Ocak'taki Samsunspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından geçen hafta takımla çalışmaları başlamıştı. İsmail Kartal, risk almamak adına öğrencisini önceki gün Kasımpaşa ile oynanan maçın kadrosuna dahil etmedi.

SAHALARA GERİ DÖNÜYOR

Pazar günü yapılan antrenmanı sorunsuz bir şekilde tamamlayan Fred sahalara dönmeye hazır. Sambacı, Salı günü kupadaki Ankaragücü maçında kadroda olacak.

F.BAHÇE, ANKARAGÜCÜ'NE HAZIRLANIYOR

Yoğun bir fikstüre giren Fenerbahçe'ye durmak yok. Sarı-Lacivertliler, kupada karşılaşacakları Ankaragücü mücadelesinin provalarına pazar günü başladı. Kasımpaşa maçında ilk 11'de görev yapan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise çabukluk hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maçlar oynadı. Bireysel çalışmalarda idman tamamlandı. Brezilyalı yıldız Fred'in Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü mücadelesinde kadroda olması bekleniyor.

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