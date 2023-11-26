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Spor

Fenerbahçe taraftarından Karagümrük maçına yoğun ilgi

Fenerbahçe taraftarı takımının bugün Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Maç saatinde tribünlerin tıklım tıklım dolu olması bekleniyor.

26 Kasım 2023 Pazar 11:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe taraftarından Karagümrük maçına yoğun ilgi
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Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da büyük başarılar hedefleyen Fenerbahçe'yi, Fatih Karagümrük karşılaşmasında taraftarları yine yalnız bırakmayacak.

Son dönemde istediği sonuçları alamayan Sarı-Lacivertli ekibin seyircisi, Ülker Stadı'nda her zaman olduğu gibi muhteşem bir atmosfer oluşturmayı hedefliyor.

Alınan bilgiye göre Karagümrük karşılaşması için satışa çıkarılan biletlerin büyük bir kısmı tükendi.

Kadıköy'de tribünlerin tıklım tıklım dolması ve 45 bin civarında futbolseverin maçta tribündeki yerlerini almaları bekleniyor.

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