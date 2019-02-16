Fenerbahçe taraftarından TFF'yi protesto yürüyüşü
Fenerbahçe hakem kararlarını protesto etmek için bir yürüyüş gerçekleştirecek.
Fenerbahçeli taraftarlar, hakem kararlarını protesto etmek için Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde yürüyüş yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu protesto etmek için yapılacak yürüyüş, saat 15.00'te başlayacak.
Protesto yürüyüşü, Bağdat Caddesi'nde bulunan Göztepe Parkı'ndan start alacak ve Ülker Stadı'nda son bulacak.
(Sporx)
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