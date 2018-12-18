Fenerbahçe tarihinde bir ilk! İlk kez bu kadar az galip geldi Süper Lig'de kendi tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 16. haftada 17. sırada bulunan sarı-lacivertliler, ilk yarılar itibarıyla ilk defa 5 galibiyetin altında kaldı. Şu ana kadar ligde 3 kez kazanabilen Fenerbahçe, 61 yıllık lig tarihinde 15 takımla oynanan sezonlarda bile ilk yarıların sonunda hiç bu kadar az galip gelmemişti