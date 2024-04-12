Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Müsabakada rakip fileleri sarsan tecrübeli futbolcu İrfan Can Kahveci, adını tarihe yazdırdı.

TADIC PENALTIDAN ATTI

57. dakikada Olympiakos, Chiqunho'nun golüyle 3-0 öne geçti. Fenerbahçe'de Dusan Tadic, 68'de penaltıdan farkı 2'ye indiren gölü kaydetti.

İRFAN CAN'DAN ŞIK GOL

74. dakikada sol kanattan Ferdi'nin ortasında Szymanski'nin bıraktığı topu İrfan Can ağlara yolladı ve fark 1'e indi.

ADINI TARİHE YAZDIRDI

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe tarihinde bir Avrupa kupası sezonunda beş gole ulaşan üçüncü Türk oyuncu oldu.