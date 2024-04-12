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  • Fenerbahçe tarihine geçti! İrfan Can Kahveci'den Avrupa'da bir ilk
Spor

Fenerbahçe tarihine geçti! İrfan Can Kahveci'den Avrupa'da bir ilk

Fenerbahçe, dün akşam oynanan Konferans Ligi maçında Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu. Ancak Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci attığı golle adını tarihe yazdırdı. İşte o başarı...

12 Nisan 2024 Cuma 10:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe tarihine geçti! İrfan Can Kahveci'den Avrupa'da bir ilk
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Müsabakada rakip fileleri sarsan tecrübeli futbolcu İrfan Can Kahveci, adını tarihe yazdırdı.

TADIC PENALTIDAN ATTI

57. dakikada Olympiakos, Chiqunho'nun golüyle 3-0 öne geçti. Fenerbahçe'de Dusan Tadic, 68'de penaltıdan farkı 2'ye indiren gölü kaydetti.

İRFAN CAN'DAN ŞIK GOL

74. dakikada sol kanattan Ferdi'nin ortasında Szymanski'nin bıraktığı topu İrfan Can ağlara yolladı ve fark 1'e indi.

ADINI TARİHE YAZDIRDI

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe tarihinde bir Avrupa kupası sezonunda beş gole ulaşan üçüncü Türk oyuncu oldu.

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