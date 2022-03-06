Fenerbahçe TFF'den cevap bekliyor! ''365 gün geçti...''

AA 6 Mart 2022 Pazar 13:03 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 13:03

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, TFF tarafından 1959 öncesi oynatılan ulusal turnuvalarda kazanılan şampiyonlukların tanınması talebi tekrarlanarak, "1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızın Süper Lig'e dahil edilerek, bundan doğan manevi ve maddi taleplerimizin karşılanması için TFF'ye yaptığımız resmi başvurunun üzerinden bugün itibarıyla 1 yıl (365 gün) geçti. 1959 öncesi dönemde, bizzat kendileri tarafından ulusal olarak oynatılarak kazandığımız 9 şampiyonluğumuzun TFF tarafından resmiyet kazanmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



"TFF kayıtlarında, yakın geçmişte bir kulüp için bu şampiyonlukların tanınmasının örneği açıkça ortada dururken, bugün aynı hakka sahip başta kulübümüz olmak üzere hiçbir kulübün hakkı yok sayılamaz." denilirken, şu görüşlere yer verildi:

"Hiçbir bahane, alınan şampiyonlukları ve tarihi saklayamaz. Cevabı geciktirmek bu tarihi yok sayamayacağı gibi, cevapsız geçen her gün, bu konuda başvuru yapan birçok kulübün haklılığını daha da perçinlemek anlamına gelmektedir. TFF'nin vereceği bu karar, aynı zamanda 1923 yılında kurulmuş olan kendi tarihine, Türk futbolunun tarihine ve Cumhuriyet tarihimize sahip çıkmak anlamına gelmektedir. Her ne şartta olursa olsun, gündem ve puan durumundan bağımsız şekilde haklı davamızın takipçisi olmaya ve bizimle birlikte şampiyonlukları tescil edilmeyen kulüplerin de bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz. Türk futbol tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihidir ve 1959 yılından ibaret değildir."