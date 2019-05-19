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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ni dördüncü tamamladı

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya temsilcisi Real Madrid, Fenerbahçe Beko'yu 94-75 yendi.

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Organizasyonu Real Madrid üçüncü, Fenerbahçe Beko ise dördüncü sırada tamamladı.

Karşılaşmaya hücumda çok iyi başlayan Real Madrid, Ayon ve Reyes'in pota altındaki etkili oyunuyla 6. dakika içinde 8 sayılık üstünlük yakaladı: 7-15. Ayon ve Fernandez'in sayılarıyla 9. dakikada farkı çift hanelere (9-22) çıkaran Real Madrid, ilk çeyreği 24-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda daha iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 14. dakikada Sloukas'ın basketiyle farkı 4 sayıya indirdi: 24-28. Taraftarının da desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, Melli'nin 3 sayılık basketiyle 17. dakikada 32-31 öne geçti. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 40-38 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da hücumda rahat sayı buldu. Real Madrid, 25. dakikayı 57-53 önde geçti. Guduric ve Sloukas'ın 3 sayılık basketleriyle 27. dakikada öne geçen taraf 59-56'yla Fenerbahçe Beko oldu. Çeyreğin sonunda üstünlüğü tekrar ele geçiren Real Madrid, final periyoduna 69-63 önde girdi.

Final periyoduna Causeur'ün 3 sayılık basketiyle giren ve 15-0'lık seri yakalayan Real Madrid, 37. dakika içinde farkı 21'e çıkardı: 63-84. Son çeyrekteki ilk sayısını 6,5 dakika sonra bulan Fenerbahçe Beko, sahadan 94-75 yenik ayrıldı.

Green sedyeyle salondan çıktı

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Erick Green, maçın bitimine 3 dakika kala sakatlık geçirdi.

Sol ayak bileğini tutarak yerde kalan Green, sahadan sedyeyle çıkarıldı. Green'in oldukça acı çektiği gözlendi.

Sarı-lacivertlilerin Çek pivotu Jan Vesely de ilk devre geçirdiği sakatlık nedeniyle ikinci yarı riske edilmedi.

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