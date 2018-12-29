Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile yollarını ayırıyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve yönetim arasında önemli görüşmeler yaşandı. Ersun Yanal, Aatıf ve Nabil Dirar'ın affedilmesini istedikten sonra, Ali Koç ve yönetimine bir kararını daha bildirdi.

Ersun Yanal'ın kararı doğrultusunda, Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan Tolga Ciğerci'nin bileti kesildi.

Sakatlığına rağmen imza attırılan Tolga Ciğerci bir türlü iyileşmedi. Ersun Yanal'ın da olumsuz rapor vermesi üzerine, yönetim kararını kesinleştirdi.

Devre arasında sözleşmesi feshedilecek Tolga Ciğerci'ye sarı-lacivertli kulüp tarafından herhangi bir tazminat bedeli ödenmeyecek. (Türkiye)