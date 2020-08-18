İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2020 Salı / 28 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3724
  • EURO
    8,8137
  • ALTIN
    474.777
  • BIST100
    1092.46
Spor

Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlık kampı için Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi. Sarı-lacivertliler coşkuyla karşılandı.

18 Ağustos 2020 Salı 22:54 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 22:54
ABONE OL

İlk etap çalışmalarını tamamlayarak akşam saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan sarı-lacivertliler, Düzce'ye ulaştı. Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapan kafile, ilçede bulunan tesislerde kampa girdi.

Tesis girişinde bir grup taraftar, kafileyi taşıyan otobüsü durdurarak tezahüratta bulundu. Teknik direktör Erol Bulut, taraftarla el sallayarak karşılık verdi.

Takımı, tesis müdürü Ayten Yıldırım ve personel çiçeklerle karşıladı.

Fenerbahçe, kampın ilk antrenmanını yarın sabah basına açık şekilde gerçekleştirecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.