16 Haziran 2020 Salı 09:30 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 09:30

Türkiye Kupası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor… Türk futbolunun iki köklü kulübü bugün yarı final rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Bir yanda ilk maçı kendi evinde 2-1 kazanan Trabzonspor, diğer yanda ise Türkiye Kupası’ndan başka tutunacak dalı kalmayan Fenerbahçe… Kadıköy Ülker Stadı’ndaki bu dev mücadele bugün saat 20.45’te başlayacak. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ATV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı ise Cüneyt Çakır yönetecek.

OZAN TUFAN VE KRUSE YOK

Cuma günü Kayserispor’u bir dakika içinde bulduğu gollerle deviren Sarı-Lacivertliler’de moraller yerinde. Ligde istediği performansı ortaya koyamayan ve şampiyonluk trenini kaçıran Fenerbahçe, en azından Türkiye Kupası’yla taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Sarı-Kanarya, bugün taraftarından yoksun olsa da ezeli rakibini yenmek ve finale adını yazdırmanın peşinde. Cezalı Ozan ve apandisit ameliyatı olan Max Kruse bugün yok.

1-0 FENERBAHÇE’YE YETİYOR

Ligde lider olan ve ilk maçı 2-1 kazanan Trabzon ise yıllar sonra ilk kez iki kupaya da bu kadar yakın. Karadeniz ekibi, her türlü beraberlikte ve galibiyette turu atlayan taraf olacak. Fırtına, 3-2, 4-3 gibi yenilgilerde de finale çıkacak. Fenerbahçe’nin son ikiye kalması için ise 1-0’lık skor yetecek. 2-1 maçı uzatmaya götürecek. Ancak, Trabzon’un 2 ve üstü gol atması halinde Fener’e 2 farklı galibiyet gerekecek. Sosa Trabzon’da 11’de.

İDDAA 'FENERBAHÇE' DEDİ

İddaa risk merkezi, Fenerbahçe-Trabzon maçının oranlarını açıkladı. F.Bahçe’nin galibiyeti 1.90, TS’nin ise 2.75… Beraberlik 3.20…

SUSKUNLUK BİTECEK!

Sörloth'tan gol sözü. Bordo-Mavili forma altında en son golünü 3 Mart’ta Fenerbahçe ile oynanan yarı fi nal ilk maçında atan Norveçli oyuncu, ligde de 5 maçtır suskun… Sörloth, ligde de en son 22 Şubat’taki Beşiktaş derbisinde ağları sarsmıştı. Sörloth’un dev derbi öncesinde arkadaşlarına gol sözü verdiği belirtildi.

FAVORİ TRABZONSPOR

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final rövanş karşılaşmaları öncesinde şampiyonluk oranları belli oldu. Trabzonspor, 2,15’lik oranıyla Türkiye Kupası şampiyonluğunda favori olarak gösterildi. Trabzonspor’un ardından 2,60’lık oranıyla Alanyaspor yer aldı. Fener’in ise oranı 4.00…

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Deniz, Gustavo, Emre, Mehmet Ekici, Ferdi, Rodrigues, Vedat Muriqi

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth