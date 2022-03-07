Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Ahmetcan Kaplan'dan mucizevi kurtarış

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Kıran kırana geçen mücadelede bordo mavililerin altyapıdan A takıma yükselen genç oyuncusu Ahmetcan Kaplan, rakip ataklara kritik anlardaki müdahalesiyle büyük beğeni aldı.
Bordo mavili takımda 7 Süper Lig maçında 371 dakika forma giyen genç oyuncu, ligin ilk yarısında Trabzonspor'un evinde 3-1 galip geldiği karşılaşmada yedek kulübesindeydi. Savunmanın as oyuncusu Vitor Hugo'nun sakatlanmasından sonra Abdullah Avcı'nın ilk 11'de değerlendirdiği genç yıldız kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye karşı oynadı.
Genç stoper, karşılaşmanın 35'inci dakikasında Fenerbahçeli Szalai'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan'ın çevirdiği topla buluşan Serdar Dursun'un şutunu kale çizgisinde kafa vuruşuyla engelledi. Mucizevi bir kurtarışa imza atan ve taraftarların gönlünü fetheden genç yıldız, Fenerbahçe karşısındaki ilk sınavından başarıyla ayrıldı.Karşılaşma sonunda Trabzonspor'un savunma oyuncusu Denswil de, "Ahmetcan birçok maç oynadı ve kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Aslında bu takımımızın kadro kalitesinin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor" sözleriyle takım arkadaşını övdü.