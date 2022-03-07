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Spor

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Ahmetcan Kaplan'dan mucizevi kurtarış

Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan, Fenerbahçe maçında kale çizgisi üzerinde mucizevi bir kurtarışa imza atarak bordo mavili taraftarların gönlünü fethetti.

DHA7 Mart 2022 Pazartesi 10:45 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 10:45
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Kıran kırana geçen mücadelede bordo mavililerin altyapıdan A takıma yükselen genç oyuncusu Ahmetcan Kaplan, rakip ataklara kritik anlardaki müdahalesiyle büyük beğeni aldı.

AHMETCAN İLK FENERBAHÇE MAÇINA ÇIKTI

Bordo mavili takımda 7 Süper Lig maçında 371 dakika forma giyen genç oyuncu, ligin ilk yarısında Trabzonspor'un evinde 3-1 galip geldiği karşılaşmada yedek kulübesindeydi. Savunmanın as oyuncusu Vitor Hugo'nun sakatlanmasından sonra Abdullah Avcı'nın ilk 11'de değerlendirdiği genç yıldız kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye karşı oynadı.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Genç stoper, karşılaşmanın 35'inci dakikasında Fenerbahçeli Szalai'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan'ın çevirdiği topla buluşan Serdar Dursun'un şutunu kale çizgisinde kafa vuruşuyla engelledi. Mucizevi bir kurtarışa imza atan ve taraftarların gönlünü fetheden genç yıldız, Fenerbahçe karşısındaki ilk sınavından başarıyla ayrıldı.

Karşılaşma sonunda Trabzonspor'un savunma oyuncusu Denswil de, "Ahmetcan birçok maç oynadı ve kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Aslında bu takımımızın kadro kalitesinin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor" sözleriyle takım arkadaşını övdü.

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