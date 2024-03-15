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Spor

Fenerbahçe, Trabzonspor mesaisine başladı

Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı kritik mücadelenin hazırlıklarına bugün başladı.

AA15 Mart 2024 Cuma 17:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Trabzonspor mesaisine başladı
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda dün sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşan ve adını çeyrek finale yazdıran sarı-lacivertliler, ara vermeden Trabzonspor maçı hazırlıkları start verdi.

Kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmana pas çalışmasıyla devam eden oyuncular, dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dün akşam Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11'de maça başlayan futbolcular ise günü yenilenme çalışması ile noktaladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon'a gidecek.

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